Banka çalışma saatleri 2020! Bankalar saat kaça kadar açık ve saat kaçta kapanıyor?

EFT, havale gibi işlemleri için bankaları ziyaret edecek olan vatandaşlar, bankaların çalışma saatleri durumuna yönelik internet üzerinden araştırma yapıyor. Bayramlarda ve resmi tatillerde çalışmayan bankalar, Borsa İstanbul'un çalışma saatleri ile paralel ilerliyor. Peki, bankalar saat kaça kadar açık? İşte, bankaları çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler

BANKALARIN AÇILIŞ- KAPANIŞ SAATLERİ

Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Öğle arasını ise 12:30-13:30 arasında yaparlar. Ancak bazı bankalar gişe sayısını düşürerek öğle arasında da müşterilerine hizmet verir.

Bankaların 17:00’da kapanması o saatte işlemlerine son vereceği anlamına gelmez. Bu konu da çoğu müşterinin merak ettikleri arasındadır. Bankalar kapanış saatlerinde yeni müşteri alımını durdurur ancak içeride bulunan müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Bankaların ATM’leri ise 24 saat hizmet vermektedir.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİNİN BAĞLI OLDUĞU BORSA İSTANBUL NEDİR?

30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.



Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.



Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; "Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir."



Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir.