Bank Asya hissedarları FETÖ'den hakim karşısına çıkıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında, Bank Asya'nın ticari ve idari karar alma, yönetim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip bulunduğu belirtilen A grubu hissedarı 24'ü tutuklu 3'ü firari 62 sanık, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kayyum atandıktan sonra kapatılan Bank Asya'nın, ticari ve idari karar alma, yönetim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip olduğu belirtilen A grubu hissedarlarına yönelik soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 250 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün yapısı, finans ayağı ve bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) neden devredildiği ve süreci anlatılıyor.

TMSF'nin devir sürecindeki açıklamalarına da değinilen iddianamede, A grubu hissedarların FETÖ ile bağlantısına ve bankadaki mevduatlarına istatistiki olarak yer verildi.

İddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) talimatlarını yerine getirmeyen, bankanın faaliyetlerini kamu yararından çıkararak belli amaçlara yönelik kullanmaya sebebiyet veren, bankanın mali yapısının bozulmasına neden olan banka yönetimini seçen ve bu şekilde bankanın örgütle bağlantılı hale gelmesine sebebiyet veren banka yönetimini belirleyen A grubu hissedarlara yönelik müsnet suçtan kaynaklanan soruşturmanın tamamlandığı, diğer şüpheliler yönünden ise soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Asya Finans Kurumu Anonim Şirketinin 15 Aralık 2005 tarihi itibarıyla sermayesi A ve B grubu paylara bölünmek suretiyle sermaye artırımına gittiği, A grubu pay sahiplerinin bankanın imtiyazlı ortaklık grubunda yer aldığı, B grubu pay sahiplerinin ise imtiyazsız banka ortağı olduğu anlatılan iddianamede, 17-25 Aralık 2013 süreci sonrası faaliyetleri izleme altına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kaynak Holding AŞ, Koza-İpek ile birlikte en büyük finans kuruluşu olan Asya Katılım Bankası AŞ. ile alakalı ticari faaliyetleri, sorunlu-muvazaalı kredileri, çalışan üst düzey personel ve yöneticilerinin eylemlerine yönelik soruşturmaların başlatıldığı anımsatıldı.

FETÖ'NÜN OCAK 2014 BANKA TALİMATI

İddianamede, 15 Ocak 2014 tarihinde ulusal medyada, 14 Ocak 2014'te ise video paylaşım sitesi youtube'da yayımlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 25 Aralık 2013 tarihli bir telefon konuşmasında; mezkur şahısla konuşan kişinin bankanın likidite durumuna ilişkin bilgi verdiği ve cemaat içerisindeki kişiler ile bu kişilerin çevrelerinin bankaya yönlendirilmesi noktasında mezkur şahıstan onay aldığı ve mezkur şahsın da bu talebe onay verdiği, ayrıca banka tarafından bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan haberlerin tekzip edilmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamalarında bu haber ve paylaşımlar için bir açıklama yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi.

FETÖ elebaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilen bu konuşmanın içeriği ile bankadan mevduat çıkışının yoğun bir şekilde yaşandığı Aralık 2013-Haziran 2014 arasındaki döneme ilişkin yapılan incelemelere göre olağan bankacılık faaliyetleri ile bağdaşmayacak şekilde bankaya mevduat yönlendirilmesi yapıldığı kanaatine varıldığı anlatılan iddianamede, ''1 Aralık 2013-30 Haziran 2014 tarihlerindeki dönemde banka nezdinde 334 bin 123 hesap açılmıştır. Hesap açılışları 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren artış göstermiş olup en fazla hesap açılışı 30 Ocak 2014 tarihinde 6 bin 69 adet olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde yaşanan 2000 ve 2001 yılı bankacılık krizleri sonrasındaki süreçte, hem sektör genelinde hem de bankanın mevduat kaleminde bu denli büyük bir mevduat çıkışı yaşanmamışken, açılan hesap sayısındaki artışın bir yönlendirmenin neticesi olduğu kanaatine varılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

İddianamede, dönemin Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz'dan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ercüment Güler, Zafer Ertan, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Mehmet Gözütok ve Ali Çelik'e 6 Ocak 2014'te iletilen, 5 Ocak 2014 tarihli banka çalışanı G.Y'nin Ahmet Beyaz'a gönderdiği "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta mesajın içeriği yer aldı.

Mesaj içeriğinde; "Bizim iklimimizden bir abim, bankamız için seferberlik ilan ettik. Aynen 2001'de olduğu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar, evini arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek bankamıza mevduat koyacağız..." ifadelerinin yer aldığı belirtilen iddianamede şunlar kaydedildi:

''Bankada mevduat hesabı açılışlarının 6 Ocak 2014'ten sonra artış gösterdiği yönündeki tespit ve söz konusu e-posta ile birlikte değerlendirildiğinde bankaya mutat olmayan yollarla mevduat girişinin 6 Ocak 2014'te başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim, BDDK raporlamalarında 2013 Aralık ayından 6 Ocak 2014 tarihine kadar mevduatı sürekli gerileyen bankanın mevduatı bu tarihten sonra günlük bazda artış göstermeye başlamıştır. 2013 Aralık-6 Ocak 2014 döneminde banka mevduatı 1 milyon 684 bin 368 bin TL azalırken, 6 Ocak 2014-10 Ocak 2014 döneminde 227 bin 240 bin TL tutarında artmıştır.

Bir bankadan yoğun bir şekilde mevduat çıkışının yaşandığı bir dönemde başka bir bankadan kredi çekilmek suretiyle mevduat çıkışı yaşanan bankaya yatırılmasının rasyonel ve/veya ekonomik bir karar olmaktan ziyade bir yönlendirmenin neticesi olduğu mütalaa olunmaktadır. Öte yandan, başka bankalardan kullanılan bireysel kredilerin bankaya mevduat yapma amaçlı kullanıldığına dair banka içi e-posta yazışmaları da ayrıca tespit edilmiştir.''

TALİMAT SONRASI DESTEK ARTMIŞ

İddianamede, tüm şüphelilerin FETÖ silahlı terör örgütünün önemli finans kurumlarından biri olan Bank Asya'da A grubu hissedarı oldukları, bu hissedarların Asya Katılım Bankası AŞ'nin ticari ve idari karar alma, yönetim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip olan ve direkt bankada yönetimde bulunan kişiler oldukları belirtilerek, ''Dosya kapsamı uyarınca yapılan tespitlere göre, söz konusu A grubu hissedarı olan şüphelilerin bir kısmının FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bankayı destekleme talimatlarından sonra bankayı desteklerinin gerek bilirkişi raporu, gerekse emniyet tespitlerine göre tespit olunduğu, her ne kadar söz konusu şüphelilerden bir kısmının örgüt elebaşının talimatından sonra bankayı desteklediklerine dair tespit yapılamamış ise de bu şüphelilerin bankada para bulundurmaya devam ettikleri, hissedarlıklarını devam ettirdikleri, bu durumda yönetimde ve karar almada hala devam oldukları, dolayısıyla terör örgütünün en önemli finans kurumlarından biri olan Bank Asya'da A grubu hissedarlıklarını devam ettirmeleri dikkate alındığında bu şüpheliler yönünden de dava açılmasını gerektirir yeterli delil mevcut olduğu anlaşılmıştır.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheliler, 26 Haziran'da Silivri'de hakim karşısına çıkacak.