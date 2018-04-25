Bana yeni hayat bağışladılar

Prof. Dr. Dursun Aras ve Prof. Dr. Serkan Topaloğlu liderliğindeki Aritmi ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ölümcül kalp ritim bozukluğu olan 71 yaşındaki Talat Şener’i başarılı bir operasyonla tedavi etti. Doktorlarının verdiği bilgiye göre, 10 yıl önce açık kalp ameliyatı ile aort ve mitral kapakları protez kapaklar ile değiştirilen hastanın zamanla ciddi kalp yetmezliği ve ölümcül ritim bozuklukları gelişti. 2014 yılında ritim bozuklarının tedavisi için Şener’e şok uygulayan kalp pili takıldı. Son aylarda ritim bozukluklarının ciddi derecede artış göstermesi nedeniyle kalp pili Şener’e sürekli şok uygulamaya başladı. Bir süre sonra ise pil şokları bile yetersiz kalan ve kalbi duran hastaya dışarıdan elektrik şoku uygulandı.

BOYUNDAN KALBE ULAŞTILAR

Erzincan’daki müdahalelerin ardından Şener, Ankara’ya sevkedildi. Yüksek İhtisas’taki Prof. Dr. Dursun Aras, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Doç. Dr. Serkan Çay, Doç. Dr. Fırat Özcan ve Doç. Dr. Özcan Özeke’den oluşan Aritmi ekibi, Şener’e rutin yöntemlerin dışında bir ablasyon yaptı. Cerrahi müdahale olmadan boyundaki bir damardan Şener’in kalbine ulaşan ekip, ritim bozukluğuna neden olan bölgeyi yaktı. Yoğun bakımda takip ettikleri süre boyunca hastanın ritim düzenleyici ilaçların en yüksek dozlarına bile yanıt vermediğini belirten Topaloğlu, şunları anlattı:

ZOR VE KOMPLEKS HASTALAR

“Ritim bozukluğu kalbin sol karıncığından kaynaklanıyordu. Ancak aort ve mitral kapakların metal protezler olması nedeni buraya rutinde uyguladığımız yöntemler ulaşmak mümkün değildi. Yani kalbin giriş ve çıkışı ablasyonda kullandığımız kateterlerin geçmesine izin vermezdi. Hastalarımızın büyük çoğunluğu zorluk derecesi yüksek ve kompleks aritmi hastalarından oluşuyor. Ülkemizin her bölgesinden hava ya da kara ambulansı ile durumu kritik olan hastalar ablasyon işlemleri için hastanemize sevk ediliyor.”

Prof. Dr. Dursun Aras da operasyon ile ilgili şunları söyledi: “Şener’in kalp pompası çok zayıftı ve cerrahi bir işlemi kaldıracak düzeyde değildi. Bu durumda ablasyon işlemini göğüs duvarını açmadan yapmaya karar verdik. Hastanın boynundaki toplar damardan girerek kalbin sağ odacığına ulaştık. Buradan kalbin içine uzattığımız iğne ile sağ ve sol karıncık arasında kalp kasından oluşan duvarı deldik ve metal kapaklara dokunmadan sol odacığa geçiş yolu oluşturduk. Kullandığımız yüksek teknolojik metotlarla ritim bozukluğuna neden olan odakları bularak yaktık ve 4 saat süren işlem sonucunda hiçbir komplikasyon olmadan ritim bozuklukları başarılı şekilde ortadan kaldırıldı.”

‘TIP LİTERATÜRÜNDEKİ 3-4 VAKADAN BİRİ’

“İşlem sonrasında hasta hemen uyandırıldı, boynundaki kateter çıkarıldı ve hasta uyanık ve genel durumu iyi bir şekilde tekrar yatağına döndü ve yakınları ile görüştü. Hastanede takip ettiğimiz sürede ciddi bir ritim bozukluğu olmayan ve şok ihtiyacı olmayan hastamızı iyi bir şekilde taburcu ettik. Bu şekilde bir ablasyon işlemi Türkiye’de bir ilk olmakla birlikte dünya tıp literatüründeki 3-4 vakadan biri. Ayrıca işlem sırasında uyguladığımız ve başarılı olduğumuz teknik özellikler bakımından da dünyada bir ilk. Hastamıza yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz.”

DOKTORLARIMIZA GÜVENDİK

Hasta Şener ise süreci şu sözlerle anlattı: “Bir anda bayılmaya başladım. Evde oturup çocuklarımla konuşurken sanki bir rüzgar geçiyor ben hemen yıkılıyordum, hiçbir şeyden haberim olmuyordu. Ameliyattan kalkacağıma inanmıyordum. Doktorlarımıza güvendik. Şimdi çok iyiyim, nefes almaya başladım. Allah ne ömür verirse yaşayacağım. Yaşadığım zorluklar geride kaldı. Ankara’da bana yeni bir hayat bağışladılar. Allah doktorlarımın hepsinden razı olsun.”