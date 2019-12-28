‘Bana tezgah kurmuşlar’

ORDU Korganlılar’ın düzenlediği gecede kürsüye çıkan Cemal Enginyurt konuşmasını yaparken, müdahale eden bir genç, “Burada siyaset yapamazsın” diye tepki gösterdi. Daha da ileri giden genç, Enginyurt’un elinden mikrofonu almaya çalıştı. Bunun üzerine konuşmasını tamamlayan Enginyurt sahneden indi. Hürriyet’e konuşan Enginyurt, olayı ‘komplo ve provokasyon’ olarak niteledi. Enginyurt, Almanya’da yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi:

“Ben konuşma yaparken biri yanıma geldi. Tezgah kurulduğu belli. ‘Burada siyaset yapamazsın’ dedi. Ben de dedim ki, ‘Ben milletvekiliyim, siyaset yapmayacağım da ne yapacağım.’ Milletvekili ne yapacak siyaset yapmayıp da. Niyet belli, tezgâh kurulmuş. Olaya zaten vatandaşlar da tepki gösterdiler. Misafiri olduğumuz hemşerilerimiz bize destek verdiler.”

“Biz de olgunluk gösterdik, tatsızlık olmasın diye konuşmamızı tamamlayıp indik. Orada tahrik edilmek istendi, provokasyon yapılmak istendi. Bu meczup da zaten oradan uzaklaştırıldı. Sonra biz programımıza devam ettik. Olayın komplo, provokasyon olduğu apaçık ortada. Niyet belli, Cemal Enginyurt farklı bir tepki göstersin gündem belirlensin diye tezgâh kurulmuş, ama biz oyunlarına gelmedik.”