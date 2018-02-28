‘Bana eşimi verin paranız sizin olsun’

Bilgin ailesi adına avukat Sema Kılıç, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. Görülen davada mahkeme, Sağlık Bakanlığı’nı, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 350 bin lira manevi tazminat ödemeye mâhkum etti. Bakanlık faiziyle birlikte aileye 443 bin lira tazminat ödedi.

Sağlık Bakanlığı avukatları kararı temyiz etti. Danıştay 15. Dairesi, Sağlık Bakanlığı’nın olayda kusurunun olmadığını, personelin hatalı olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Danıştay kararına uyarak davanın reddine karar verdi.

AİLE KARARIN BOZULMASI İÇİN YARGITAY’A BAŞVURDU

Sağlık Bakanlığı avukatları, Satu Bilgin’e ödenen 443 bin liranın geri ödenmesi için 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, tazminattan pay alan, Ahmet Emin Bilgin’in annesi, babası, eşi, oğlu ve kızı hakkında ihtiyati haciz kararı verdi. Bilgin ailesinin avukatları ise Yargıtay’a başvurarak 19. Asliye Hukuk Mahkemesi kararının bozulması talebinde bulundu.





ÇOCUKLARIMA HARCADIM

Hayatını kaybeden Ahmet Emin Bilgin’in eşi Satu Bilgin şunları söyledi: “Eşim öldüğünden beri zor şartlarda yaşıyoruz. Bize verilen tazminatla çocuklarımı okuttum, onları evlendirdim. Çocuklarıma harcadım bu parayı. Şimdi de para faiziyle geri isteniyor. Bütün ailemizin mal varlıklarına el konulmuş. Bu nasıl adalet? Ben şimdi bu parayı nasıl geri ödeyeceğim? Ben hem eşimi kaybettim, hem de borçlu çıktım. Bana eşimi geri verin, paranız sizin olsun”.