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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TOYGUN ATİLLA - İSTANBUL
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Balyoz’a sızdırıldı FETÖ’den yakalandı

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
‘Balyoz’a sızdırıldı FETÖ’den yakalandı

FETÖ’nün Balyoz davasında tutuksuz olarak yargılanan ve beraat eden 36 kişiden biri olan emekli jandarma albay Mustafa Aydın, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurduğu ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla dün gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı verilen 210 askerden biri olan Aydın’ın, gözaltına alınan Balyoz mağdurlarının içine sızdırıldığı değerlendiriliyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yılı aşkın bir süredir ankesörlü telefon, ardışık ve büfeden arama yöntemiyle örgütün sivil imamlarıyla irtibat kuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto FETÖ’cüleri belirlemeye çalışıyor. Soruşturma 6 ay önce, FETÖ’nün kumpaslarından biri olan Balyoz davasında yargılanmış bir isim olan jandarma albay Mustafa Aydın’a ulaştı. Mustafa Aydın, Isparta İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı’ydı. FETÖ kumpası olduğu tespit edilen Balyoz davasında yargılanan bir TSK mensubunun FETÖ imamlarıyla ilişkisi tespit edilmişti. Bir yanlışlık olmaması için soruşturma gizli olarak ve genişletilerek sürdürüldü.

AİLESİ FETÖ’NÜN ÜST DÜZEYİ ÇIKTI

Albay Mustafa Aydın’ın amcası Muzaffer Aydın, FETÖ’nün Fethiye mütevelli heyetinde yer alan aynı zamanda örgütün Altınbaşak Özel Öğretim ve Özel Sağlık Hizmetleri şirketinin de yönetim kurulu başkanıydı. Ailesindeki FETÖ’cüler sadece amcasıyla sınırlı değildi. Albay Mustafa Aydın’ın kardeşi Mehmet Nuri Aydın ise FETÖ’nün Ürdün imamıydı. Aynı şekilde Mustafa Aydın’ın eşi Fatma Aydın da örgütün en bilenen işyerlerinden Kaynak Holding’in çalışanıydı.

12 GÜN ÖNCE EMEKLİ OLDU

Mustafa Aydın’ın sivil imamlarla ankesörlü telefon görüşmelerinin tespitinin ardından aile içindeki örgüt bağlantıları da ortaya konulmuştu. Isparta İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Mustafa Aydın, 12 gün önce, 15 Nisan’da emekli oldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve gözaltı kararı verilen 210 şüpheliden biri de Mustafa Aydın’dı. Gözaltına alındı.

MAĞDURMUŞ GİBİ YAPILDI

EMNİYET ve savcılık kaynakları, Mustafa Aydın’ın örgüt tarafından Balyoz kumpası içine kasıtlı olarak konulduğu görüşünü taşıyor. Mustafa Aydın’ın bilgi alabilmek, Balyoz mağduruymuş havası yaratılarak bir istihbarat elemanı gibi diğer TSK mensuplarının içine sızdırıldığı değerlendirmesi yapılıyor.

210 MUVAZZAFA YAKALAMA KARARI

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 210 şüpheli askerin 112’si Kara Kuvvetleri, 29’u Hava Kuvvetleri, 50’si Deniz Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5’i ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapıyor. Şüphelilerden 5’i albay, 7’si yarbay, 14’ü binbaşı, 33’ü yüzbaşı, 47’si üsteğmen, 2’si teğmen, 102’i ise astsubay rütbesinde. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor.

RÜTBE ALARAK YOLUNA DEVAM ETTİ

DARBE planı olduğu iddia edilen ‘Balyoz’, ilk olarak Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihindeki haberinde, 2003 tarihli ‘Balyoz Harekât Planı’ başlıklı belgelerle gündeme geldi. Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu, 30 Ocak 2010’da elindeki belgeleri bir bavul içerisinde o dönem Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Adliyesi’ne teslim etti. Özel yetkili savcıların yaklaşık bir aylık incelemesinden sonra 22 Şubat 2010’da ilk gözaltı dalgası başladı.

BERAAT EDEN 36 KİŞİDEN BİRİ

Genişletilen operasyonlarda gözaltına alınanlardan biri de Jandarma Binbaşı Mustafa Aydın’dı. 250’si tutuklu 361 sanıklı davada tutuksuz olarak yargılandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Ekim 2013’te 237 sanığın mahkûmiyetini onadığı gün ise beraat eden 36 kişiden biri Mustafa Aydın’dı. FETÖ kumpasıyla cezaevine atılan TSK mensuplarının büyük çoğunluğu mesleklerinden koptu. Mustafa Aydın ise rütbe alarak yoluna devam etti. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra albay rütbesiyle Isparta İl Alay Komutan Yardımcısı’ydı. 15 Nisan 2019’da emekli oldu.

 

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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