Balyoz hâkimine 12 yıl hapis
Balyoz planı davasının FETÖ’den yargılanan hâkimi Ali Efendi Peksak, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile avukatı katıldı. Balyoz kumpası mağdurları Dursun Çiçek, Cemal Temizöz, Deniz Cora, Suat Aytın ve Abdullah Gavremoğlu da duruşmaya katıldı. Ali Efendi Peksak hakkında adil yargılama yapılmadığını söyleyerek, “ByLock kullanmadım. Suçlamalar asılsızdır. 30 aydır tutukluyum, tutuklanmam hukuki değildir” dedi. Mahkeme, Peksak’ın “anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs”, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından beraatına, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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