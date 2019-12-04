Baltık planı nedir? NATO baltık savunma planı ne demek?

Baltık savunma planı, Baltık Denizi çevresinde yer alan Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'yı kapsamakta ve onların güvenliği için NATO'nun gündemine taşınmaktadır. NATO üyesi ülkeler tarafından kabul edilen Baltık savunma planı, bu ülkeleri Rusya'nın saldırısından korumak için gerçekleştirilmektedir.

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG BALTIK SAVUNMA PLANI İÇİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor.

İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi."