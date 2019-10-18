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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
18.10.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

'Baltayla' adliyeye gelmişti... Karar verildi

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
'Baltayla' adliyeye gelmişti... Karar verildi

Adliyeye baltayla geldiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 4 yıl hapsi istenen Sedat Güç(28) çevredeki insanlarda panik yaratmadığının anlaşıldığı ve sanığın böyle bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Güç tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilmişti.

Oduncu Sedat Güç, kendisine gelen tebligat üzerine 28 Şubat 2019 günü baltasıyla Bakırköy Adalet Sarayı’na gitti. Girişte elindeki baltasını gören güvenlik memurları “neden baltayla geldin” diye sorunca Güç, “Adaletimle geldim” cevabını verdi. Bunun üzerine güvenlik memurları durumu adliye polisine bildirdi.

Gözaltına alınan Güç, ifadesinde evininin bahçesinde odun kestiği sırada postacının geldiğini ve tebligat getirdiğini, polise mukavemet ettiği için 7 ay 15 gün hapis cezasını haksız yere aldığını aslında polislerin kendisini darp ettiğini anlattı.

Güç, ifadesinde tebligat içeriğini öğrenmek için dalgın bir şekilde elinde baltayla adliyeye geldiğini, adliye girişinde baltayı güvenlik görevlilerine teslim etmek istediğini, bu esnada güvenliğin baltayı elinden aldığını söyledi. 

Güç, öfkeli olduğu için ne söylediğini bilmediğini, yaptığının yanlış olduğunu düşünemediğini, baltayı kimseye karşı kullanmak niyetinde olmadığını savundu. Bunun üzerine tutuklanan Güç, 40 gün sonra serbest bırakıldı. Sedat Güç hakkında hazırlanan iddianamede “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen adliyenin güvenlik görevlisi L.A. “Olay günü halk girişinde görevliydim. Sanık öğlen saatlerine doğru elinde balta ile geldi. Yanımdaki polisle birlikte baltayı aldım. Zorluk çıkarmadı. ‘Neden balta ile geldin?’ diye sordum. ‘Adaleti sağlamaya geldim’ dedi. Giriş o esnada kalabalıktı. İnsanlarda o esnada bir panik oluştuğunu görmedim” dedi.

MAHKEME: “EYLEM SUÇ OLUŞTURACAK AĞIRLIKTA DEĞİL”

Duruşmada söz verilen sanık Sedat Güç şunları söyledi: “Ben çok üzgünüm. Yapmamam gereken bir şeydi. Daha önce beni polisler darp etmişti. Ceza almıştım, evime olay günü tebligat geldi. Karardan dolayı üzüldüm.

Darp edildiğim halde ceza almıştım. Bunun etkisi ile adliyeye geldim. Oduncu olduğum ve baltayla çalıştığım için baltayla adliyeye geldim. Benim başka bir maksadım yoktu. Adaletinize güveniyorum. Pişmanım”

Mahkeme, eylemin suçu oluşturacak mahiyette ve ağırlıkta olmadığı, çevredeki insanlarda panik yaratmadığının anlaşıldığı, sanığın da böyle bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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