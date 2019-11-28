Baltalıya ‘iyi hal’den 10 ay
ÜMRANİYE TEM Otoyolu’nda 9 Mayıs’ta, Bostancı’ya doğru giden kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında tartışma yaşandı.
Otomobil sürücüsü Murat Okuyucu (39), camdan çıkardığı baltayla kamyonetin kasasına vurmaya çalıştı. Gözaltına alınan Okuyucu, ‘silahla tehdit’ten 17 gün tutuklandı. 27 Mayıs’ta tahliye olan Okuyucu’ya 1 yıl hapis cezası veren Anadolu 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi, cezayı iyi hal indirimiyle 10 aya düşürdü.
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