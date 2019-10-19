Baltalıya beraat
ELİNDE baltasıyla Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen ve güvenlik görevlilerine “Adaletimle geldim” dediği için yargılanan oduncu Sedat Güç (28), çevredeki insanlarda panik yaratmadığının anlaşıldığı ve sanığın böyle bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.
Güç önceki ifadesinde evininin bahçesinde odun kestiği sırada postacının geldiğini ve tebligat getirdiğini, polise mukavemet ettiği için 7 ay 15 gün hapis cezasını haksız yere aldığını, dalgınlıkla elinde baltayla adliyeye geldiğini söylemişti.
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