Balonlu naylon nedir? Baloncuklu naylon ne demek?

Balonlu naylon, içerisinde hava kabarcıkları bulunan naylon sarmaldır. Baloncuklu naylon ismiyle de piyasada satışı gerçekleştirilen bu ürün, eşya taşıma sürecinde ya da kırılacak ürünlerin kargolanması esnasında genellikle kullanılabilmektedir. Dışarıdan gelebilecek olan darbelere karşı koruyucu bir etkiye sahip olan balonlu naylon, son zamanlarda yalıtım amaçlı olarak da kullanılabiliyor.

BALONLU NAYLON SOĞUK HAVALARA KARŞI DA ETKİLİ

Soğuk havalardan korunabilmek için her ne kadar bina yalıtımı yapılmış olsa da, camlardan içeriye geçen soğuklara engel olmak pek mümkün değildir. Balonlu naylon, bu soğukların dışarıdan içeriye geçmesine engel olmakta ve böylece ısı yalıtımına bir nebze de olsa katkı sağlamaktadır.

Burada baloncuklu naylonu cam üzerine boydan boya yapıştırmak etki sahibi olacaktır.

BALONCUKLU NAYLON NEREDE SATILIR?

Balonlu naylonu, plastik tabak, bardak, çatal gibi ürünleri satan mağazalardan edinebilirsiniz. Genellikle metrelik olarak satılan bu ürüne, internet üzerinden sipariş vererek ulaşmanız da mümkün.