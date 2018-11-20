Balon Balığı nedir? Balon Balığı zehirli midir?
Balon Balığı, Türkiye'de Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde görülmekle birlikte genellikle yosunlu bölgelerde yaşamaktadır. Halk arasında Balon Balığı olarak anılan bu tür, Kirpi Balığı ismiyle de bilinmektedir. Genellikle deniz diplerinde yaşayan bu tür, etinin zehirli olması ve kendini tehlike altında görmesi halinde şişmesiyle dikkat çekmektedir. İşte, zehirli bir deniz canlısı olan Balon Balığı hakkında bazı bilgiler
Balon Balığı, ılıman denizlerde yaşayan bir balık türüdür.
Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Halk dilinde "balon balığı" olarak bilinir. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar. Nisan – Mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acısu bölgelerine sokulup Temmuz – Eylül arasında üreme yapar. 10 – 20 000 yumurta döker. Yavrular önce planktonlarla daha sonra omurgasızlarla beslenir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Eti zehirlidir. İşgalci bir balıktır. Bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabusudur.
Balon balıklarının yayılmasıyla yapılan bilimsel araştırmalar balon balıklarının tetrodotoksin (TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğini göstermiştir. TTX güçlü denizel kaynaklı organik zehirdir. Balon balıklarının riskleri nedeniyle ülkemizde 2 türünün Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus karaya çıkarılması ve satılması yasaklanmıştır.
Akdenizde yapılan çalışmalarda, Lagocephalus lagocephalus türün görüldüğü Tunus kıyılarında yakalanan örneklerde balık etinin tüketiminin toksisite açısından oldukça tehlikeli olduğu bildirilmiştir
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