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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon) (DHA)
20.08.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

'Yerlerini değiştirdim, her defasında...'

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele, aksiyon filmlerini aratmıyor. Kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan, kovanları konteyner üzerine taşıyıp çelik kafesle önlem alan Sedef, ağaçlardan tırmanarak ulaştıkları peteklere de musallat olan ayıları, teste tabii tuttu. Sedef, elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı. Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. Balların yerleri değişse de her seferinde Anzer balından yemeye başlayan ayıların, ballar arasındaki vişne reçeline hiç dokunmadığını belirten Sedef, "Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Her seferine Anzer balından başlıyor, reçele ise hiç bakmıyor" dedi.

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  • Tesise dadanan ayıların bal testi kamerada
  • Tesise dadanan ayıların bal testi kamerada
  • Tesise dadanan ayıların bal testi kamerada
  • Tesise dadanan ayıların bal testi kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste arıcılık yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları kovanlarından uzaklaştırmak için mücadele veriyor. Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı. Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini takibe aldı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, kovanlarını yine de ayılardan koruyamadı. Ayılara ikramda bulunup kovanlarını korumaya çalışan Sedef, farklı yöntemler deneyerek tesise gelen ayıların davranışlarını, sayısını artırdığı foto kapanlarla incelemeye aldı.

ANZER BALINI YEDİ, REÇELE İSE BAKMADI

Tesiste kaldığı sırada kimi zaman ayılarla karşılaşan ve balları korumak için verdiği mücadelesiyle aksiyon filmlerini aratmayan Sedef, geçen yıl tesise gelip çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteyner üzerindeki kovanları parçalayarak balları yemeyi başaran ayıları, bu kez teste tabi tuttu.

Sedef, kalitesini ayılarla ölçmek istediği elinde bulunan 4 çeşit balı, açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni kayda almak için de foto kapan kameralarını bu noktaya yönlendirdi. Görüntüleri inceleyen Sedef, balların kokusunu alıp bölgeye gelen ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 4 ay süren test süreci anbean görüntülenen ayıların, masa üzerindeki ballardan ilk olarak Anzer balını yemeye başladığı, ardından diğer bal çeşitlerine yönelip tükettiği, vişne reçeline ise hiç dokunmadığı gözlendi.

'KOCAOĞLAN AĞZININ TADINI BİLİYOR'

'Kocaoğlan' adını verdiği ayılara balları test ettiren Sedef, Anzer balına ilgi gösteren ayıların ağzının tadını bildiğini söyledi.

Sedef, "Kocaoğlanlar bana yaklaşık 3 yıldır zarar veriyor ama ben yine de onları 'fazla zarar vermesin' diye besliyorum. Yaptığım incelemelerde, ayılar; ekmek, bal, meyve gibi yiyecekler arasında seçici davranmaya başladı. Aklıma bir fikir geldi 'acaba ballarımızın kalitesini test etsek nasıl sonuç alabiliriz' diye. Masanın üzerine cam kâselere balları doldurdum. Kocaoğlan geldi, Anzer balından başladı. Kâselerin ve masaların yerlerini değiştirdim, her defasında Anzer balından başladı. Dedim ki kocaoğlan bu işi biliyor, pahalı ve kaliteli olan balı tercih ediyor. Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Yaptığım test sonucunda; kocaoğlan her defasında Anzer balından başladı. Araya sıkıştırdığımız vişne reçelinin tarafına ise hiç bakmadı. Ballarınızı test etmek istiyorsanız, tarafsız, torpilsiz ve ücretsiz olarak ballarınız kocaoğlanlar sayesinde itinayla test edilir" dedi.

'HEM ARILARA, HEM DE AYILARA BAKIYORUZ'

Arıcılık yapanların muhakkak ayıyla geçinmek zorunda olduğunu söyleyen Sedef, "Sonuçta o da karnını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğum kameralara sık sık yakalanıyorlar. Önceki yıl kafesin zayıf noktasını tespit edip, altını kazarak kovanlara ulaşmışlardı. Ayılar bizim ballardan yiyerek daha da bir güçlendi. Şimdi ise ulaşılması zor olan konteynerin üzerine çıktılar, buradaki balları da afiyetle yediler. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz. Görüntülerini izleyince, zararı ziyanı unutuyor, onları seviyorum" diye konuştu.

ANZER BALI

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy köyünde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, siparişle satılıyor.

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