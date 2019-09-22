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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.09.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Balkonları karıştırınca başka kadını vurmuştu! Tutuklandı...

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Balkonları karıştırınca başka kadını vurmuştu! Tutuklandı...

Denizli’de dini nikahlı olarak yaşadığı kadının oturduğu evi karıştırınca başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ali K. (67) dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı G.K.'den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Dün sabah saatlerinde Ali K., 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araçla G.K.’nin oturduğu Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1891. Sokak'taki binanın önüne giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., daireyi karıştırınca torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan balkondaki Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu. Olaydan sonra kaçan ve Afyonkarahisar’da yakalanan Ali K., Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali K. adliye girişinde, “Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım, korkutma amaçlı sıktım” diyerek kendini savunmuştu. Olayda vurulan Sevgi G.'nin ise hastanede yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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