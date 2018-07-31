Balkondan husumetlilerinin üzerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli’de bir şahsın, husumeti olduğu kişilerin üzerine balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Acıpayam ilçesi Yukarı Mahalle’de yaşanan olayda iddialara göre, H.Ç. isimli şahıs, aralarında husumeti olan Ü.K.’nin ve D.A. isimli şahısların otomobil ile evinin önünden geçtiğini görünce balkondan pompalı tüfekle aşağıya ateş etti. Açılan ateş sonucu Ü.K., ile D.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan D.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, silahı ateşlediği öne sürülen H.Ç. ise gözaltına alındı.
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