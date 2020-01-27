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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Balkondan düşen Elanur yaralandı

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Adıyaman'da 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Elanur Karakut, 3 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elanur Karakut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

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