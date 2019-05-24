Balkondan düşen 2 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Mustafa Eren Kocabıyık ağır yaralandı.
Dün saat 19.00 sıralarında annesinin mutfakta olduğu sırada 3. kattaki evlerinin balkonuna çıkan Mustafa Eren Kocabıyık, dışarıyı seyretmeye başladı. Bu sırada balkonun demir korkuluklarından sarkan çocuk dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen Mustafa Eren, ağır yaralandı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Eren, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren çocuğun durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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