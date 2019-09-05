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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)
05.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Balkonda uyuyan Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

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Balkonda uyuyan Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

İzmir'in Konak ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Gönül Akça ile tartıştığı sırada havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermi, balkonda uyuyan 11 yaşındaki Duru Öğtem'e isabet ederek ölümüne neden olan Eşref Nekiz (46), müebbet hapis ve 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti;

Korsan taksicilik yapan Eşref Nekiz, olaydan 3 yıl önce boşandığı Gönül Akça ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. 3 gün eve gitmeyen Nekiz, olay sabahı binanın önüne geldi. Çift burada tartışmaya başladı. Tartışmaya kadının üst katında yaşayan yakınları da dahil oldu. Bu sırada Gönül Akça eve girerek balkona çıktı. Akça balkonda Nekiz binanın giriş kapısı önünde oldukları halde tartışmaya devam etti.

Aracından tabancasını alan Nekiz, havaya doğru ateş etti. Ancak tabancadan çıkan kurşunlardan biri Akça'nın evinin üst katındaki dairenin balkonunda uyuyan teyzesinin kızı Duru Öğtem'in başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız, gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti.

Polis, Eşref Nekiz'i gözaltına aldı. 4 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıkan Nekiz, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'MERMİ BİR ŞEKİLDE İSABET ETMİŞ'

Hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Nekiz, son savunmasında olayın kaza olduğunu iddia ederek, "Sokakta tartıştıktan sonra eski eşim eve çıktı. Balkondan bana küfür etmeye başladı. Bu sırada üst balkonda birinin olduğunu bilmiyordum. Eşimle tartışırken tabancayla havaya ateş ettim. Ayağım tökezlediği için hedef alarak ateş etmedim. Ateş ettiğim mermi bir şekilde gidip küçük Duru'ya isabet etmiş" dedi. Sanık avukatı da suçun 'taksirle ölüme sebebiyet verme' şeklinde işlendiğini öne sürerek müvekkilinin bu doğrultuda yargılanması gerektiğini iddia etti.

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıktan şikayetçi olduklarını, kasten öldürme suçundan en ağır cezanın verilmesini istediklerini ifade etti. Savcı da mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Nekiz'i, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah kullanma' ve 'silahlı tehdit' suçlarından da 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına mahkum etti.

Sanık avukatının temyiz ettiği kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi onadı. Dosyanın gönderildiği Yargıtay'ın da onaması halinde karar kesinleşecek.

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