Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Balkonda otururken evlerinin yandığını öğrendiler

    Balkonda otururken evlerinin yandığını öğrendiler

    İHA
    22.06.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle bir ev kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri ise yangın haberini, komşularından öğrenince yıkıldı.

    Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesine bağlı Pehlivanlar Mahallesi Muzaffer Çelik Caddesi üzerindeki bir apartmanın beşinci katındaki dairede meydana geldi. Dursun G. ve ailesi aynı caddede bulunan bir yakınlarının balkonunda oturduğu sırada komşuları tarafından evlerinin yandığı haberini aldı.

    Haberi alır almaz evlerine koşan ailenin dünyası alevleri ve dumanları görünce yıkıldı. Bu sırada olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Balkonda otururken evlerinin yandığını öğrendiler

    Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, evlerinin yandığını gören aile ise sinir krizleri geçirdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: balkon , zonguldak , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri