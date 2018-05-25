Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Balkonda dehşet anları! Kurşun yağdırdı

    Balkonda dehşet anları! Kurşun yağdırdı

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Hasan Dedeoğlu (30), alacak- verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Ahmet Contay'ı (32) tüfekle vurarak öldürdü.

    Olay, bugün öğle saatlerinde Adana merkeze bağlı Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Contay ile Hasan Dedeoğlu arasında alacak- verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden Hasan Dedeoğlu, bir süre sonra tüfekle geri dönüp, evinin balkonunda oturan arkadaşı Ahmet Contay'a ateş açtı.

    Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 3 çocuk babası Ahmet Contay, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Contay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Hasan Dedeoğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

    Etiketler: alacak-verecek , Cinayet , HABER , pompalı tüfek , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri