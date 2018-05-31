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    Balkona salıncak kuran çocuklar yürekleri ağza getirdi!

    Hürriyet Haber
    31.05.2018 - 20:42 | Son Güncelleme:

    Antalya'da bir apartmanın 3. katındaki bu görüntü görenleri hayrete düşürdü. Balkona salıncak kuran iki çocuk, sallandıkça eğleniyor fakat hayatları pamuk ipliğine bağlı.

    Show Haber'de yayınlanan görüntüler Antalya'dan... Sorumsuz anne babanın müsaade ettiği salıncak bir apartmanın 3. katına hem de açık balkona kurulmuş. 

    İki çocuktan birisi salıncağı sallıyor, diğeri ise salıncağın üzerinde eğleniyor. Salıncaktan elini bırakırsa dengesini kaybedip, 3 kattan yere çakılması an meselesi...

    "BÖYLE ANNE BABA OLAMAZ!"

    Açık balkondaki bu akılalmaz görüntüleri kaydeden vatandaş ise tepkisini "Böyle anne baba olamaz, Çocukların düşmesine ramak kala." sözleriyle dile getiriyor: 

    Sokaktan çocuklara bağıran bir diğer vatandaş ise çocuğun düşmemesi için 'Elini salıncaktan bırakma" uyarısında bulunuyor.

     Eğer çocukların ebeveynleri tehlikenin farkına zamanında varmazsa eğlence facia ile bitebilir.

     

    Etiketler: balkon , gündem
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