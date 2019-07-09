"Balkanlar'ı uzaktan seyredemeyiz"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere dün Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi ve 9 Temmuz’da dönem başkanı Bosna-Hersek’in ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılacağını söyledi.

TÜRKİYE BİR BALKAN ÜLKESİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz. Saraybosna zirvesi kapsamında Balkanlar’da ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere işbirliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk” dedi.

ACILARINI PAYLAŞACAĞIZ

Sadece ikili planda değil, çeşitli işbirliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunulduğunu belirten Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği ve diyalog platformu olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “İnşallah Saraybosna zirvesi kapsamında Balkanlar’da ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere işbirliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da, zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk. Adaylığımız bu zirvede karara bağlanacaktır. 9 Temmuz günü Saraybosna’da Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenecek resmi geçide iştirak ederek Bosnalı kardeşlerimizin acılarını da paylaşacağız.”

MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞMELER

“AK Parti milletvekilleriyle görüşmelerinizin çarşamba ve perşembe günü tamamlanacağı ifade edilmişti. Bu görüşmelerin hangi kapsamda olacağına dair bir değerlendirmeniz olur mu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılını doldurdu. Bu görüşmelerde sistemin değerlendirilmesi oluyor mu?” sorusu üzerine Erdoğan şöyle konuştu: “İki toplantı yaptık. Bunlar 50’li gruplar halindeydi. İki toplantı daha yapıp kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Bunlar da çarşamba, perşembe günü inşallah olacak. Böylece Meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi bütün düşüncemiz, arzumuz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından ağustosla birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019’u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz.”

S-400’LERİN YOLCULUK HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “S-400’lerin teslimatıyla alakalı fotoğraflar yayımlandı. Tarih de yaklaşıyor. Ne zaman teslim edileceği konusunda netlik oluştu mu? Konuşlanacağı yerler konusunda kesinlik oluştu mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yani bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarih-tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağı bu konunun sorumluluğu Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımızda. Bu gelen bütün S-400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için, özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz” dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE SİHA'LARIN UÇUŞU: RAHATSIZ EDİCİ SESLER BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ‘Doğu Akdeniz’de SİHA’lar gözlem uçuşuna başladı. Doğu Akdeniz’deki son durumla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?’ sorusuna, “Şu anda sondaj gemilerimiz koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Sağdan soldan rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi yolumuzdan alıkoymayacağını açıkladık. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabi Yunanistan’da malum sonuçlanan bir seçim oldu. Sayın Miçotakis bu sabah (dün) aldığımız oranlarla yüzde 39-40’a yakın oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda. Ve 160’a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam (önceki akşam) kendisini tebrik ettim. Temennim odur ki Yunanistan’da yeni bir süreci, barışı dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz Ege’de Akdeniz’de bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım” dedi.

İZZETBEGOVİÇ’İN MEZARINDA DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’te ilk olarak başkent Saraybosna’da Butmir Askeri Üssü’ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna-Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığı’nda görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti. Erdoğan, Türk askerlerle birlikte yemek yedi. Erdoğan daha sonra Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı’na ve Aliya İzzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakarak dua etti. Erdoğan’a, Bosna-Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti. (AA)