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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Balkanlar'a gidiyor

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Balkanlar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi’ne katılmak için Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan ülkelerinin liderleriyle başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün iki gün sürecek Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi’ne katılmak için Bosna-Hersek’e gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında Balkan ülkelerinin liderleriyle başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.
Görüşmeler kapsamında ülkeler arasındaki gelişmelerin yanı sıra küresel ve bölgesel meseleler ele alınacak. Görüşmelerde Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve Balkanlar’da yaşayan soydaşların yaşadığı sorunların çözümü için atılacak adımlar değerlendirilecek.

BARIŞ GÜCÜYLE BULUŞACAK

Erdoğan’ın temaslarında Bosna-Hersek’in Türk Akımı Projesi’ne dahil edilmesi ve Saraybosna-Belgrad otoyolunda gelinen aşama da masaya yatırılacak. Erdoğan, görüşmelerinde daha önce talimat verdiği Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye et ithalatı konusunu da gündeme getirecek. Et ithalatı konusunda kısa vadede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan, Türk Akımı’nın Bosna-Hersek’ten geçirilmesi konusunda “Gereken her türlü desteği vereceğiz” demişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın Bosna-Hersek ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar’da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın Butmir’de konuşlu Avrupa Birliği’nin ALTHEA Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri öngörülmektedir.”

EKONOMİ, TİCARET VE ALTYAPI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye’nin, Balkanlar’da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde, bölge ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğunu belirten Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
“Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar’da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Cumhurbaşkanımızın ayrıca, Butmir’de konuşlu Avrupa Birliği’nin Althea Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.”

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