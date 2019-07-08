Balkanlar'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi’ne katılmak için Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan ülkelerinin liderleriyle başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün iki gün sürecek Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi’ne katılmak için Bosna-Hersek’e gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında Balkan ülkelerinin liderleriyle başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.
Görüşmeler kapsamında ülkeler arasındaki gelişmelerin yanı sıra küresel ve bölgesel meseleler ele alınacak. Görüşmelerde Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve Balkanlar’da yaşayan soydaşların yaşadığı sorunların çözümü için atılacak adımlar değerlendirilecek.
BARIŞ GÜCÜYLE BULUŞACAK
Erdoğan’ın temaslarında Bosna-Hersek’in Türk Akımı Projesi’ne dahil edilmesi ve Saraybosna-Belgrad otoyolunda gelinen aşama da masaya yatırılacak. Erdoğan, görüşmelerinde daha önce talimat verdiği Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye et ithalatı konusunu da gündeme getirecek. Et ithalatı konusunda kısa vadede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan, Türk Akımı’nın Bosna-Hersek’ten geçirilmesi konusunda “Gereken her türlü desteği vereceğiz” demişti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın Bosna-Hersek ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar’da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın Butmir’de konuşlu Avrupa Birliği’nin ALTHEA Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri öngörülmektedir.”
EKONOMİ, TİCARET VE ALTYAPI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye’nin, Balkanlar’da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde, bölge ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğunu belirten Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
“Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar’da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
Cumhurbaşkanımızın ayrıca, Butmir’de konuşlu Avrupa Birliği’nin Althea Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.”
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