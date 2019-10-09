Balkanlar mesajı: Yegane arzumuz barış ve istikrar

HÜKÜMET SORUNU HALLEDİLMELİ

“Önümüzdeki zirvemizi mayısta Bosna Hersek’te, ardından Türkiye’de yapacağız. Önce Bosna Hersek, sonra Türkiye’de ve bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da güçlü mekanizmanın, güçlü bir şekilde, gerek Türkiye, gerek Sırbistan, gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da verimli gelişmelere vesile olacaktır.

Bugünkü zirvenin en önemli yanı, özellikle bölgede Bosna Hersek’in hükümet sorununun süratle halledilmesi. Bir yıl geçti artık. Çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede verimli bir geleceği yakalamak mümkün değil. Bu başarılmalı.

SAVA ÜZERİNE DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Bugün ülkelerimiz arasında tarihi bir ana hep beraber şahitlik ediyoruz. Hepsi birbirinden önemli 12 projemizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sava Nehri üzerinde yer alacak ve bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyor sembolik bir değer yüklüyoruz.

YOL HAYATTIR, YOL MEDENİYETTİR

(Saraybosna-Belgrad arasına yapılacak ‘barış otoyolu’) Otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan ve Bosna Hersek arasında çok önemli gelişmelere, kalkınmaya neden olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var, ‘Yol hayattır, yol medeniyettir’. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Saraybosna arasındaki bu yolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek. Burası bir çekim alanı haline gelecek ve burada yaşayan insanlar artık kendi topraklarını terk etmek zorunda kalmayacak, buralardan göçü de engelleyecektir.

farklılıklarımız zenginliğimiz

Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Bunun son örneği TİKA tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan, Tuna Nehri’nin incilerinden Ram Kalesi’dir.

ürkiye’nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz, her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gururumuz olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum. Bölgenin geleceğini çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.”

SIRBİSTAN’DA YOĞUN ZİRVE, AÇILIŞ VE KABUL TRAFİĞİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Sırbistan temasları kapsamında Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic’i kabul etti.

SANKİ GÖRÜNMEYEN BİR EL YOLU ENGELLİYORDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi yapıldı. Sırbistan Sarayı’ndaki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik katıldı.

Vucic, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Balkanlar’da istikrar noktasında üstlendiği önemli rol dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür ederek, düzenlenen zirveden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi’nin yanı sıra ulaşım alanında farklı projeleri de masaya yatırdıklarını kaydeden Vucic, “Sanki görünmeyen bir el, yıllardır Bosna Hersek ile Sırbistan arasında bağ kurulmasını engelliyordu. İyi kara yollarımız da demiryollarımız da yok. Şimdi bunu değiştirme zamanı geldi” diye konuştu.

Bosna Hersek’in Visegrad şehrinden geçmesi öngörülen ikinci güzergâhın da önemine dikkati çeken Vucic, bu güzergah sayesinde Belgradlı Sırpların Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde yaşayan Sırplarla, Saraybosnalı Boşnakların da Sırbistan’ın farklı şehirlerinde yaşayan Boşnaklarla birbirine bağlanacağını vurguladı.