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Haber Giriş: 08.01.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

Balistik füze nedir?

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Balistik füze nedir?

Balistik füze, son günlerde ülkelerin açıklamalarında sık sık yer alması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Caydırıcı bir etkiye sahip olan balistik füze, farklı başlıklar taşıyabilmekte ve dilenirse nükleer etki de sağlayabilmektedir. Peki, balistik füze nedir? İşte, balistik füze hakkında bazı bilgiler

Balistik füze, saldırılarda çok büyük etkiler sağlayabilmektedir.

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

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