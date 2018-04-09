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    Balina ittifakı

    Turan YILMAZ / ANKARA
    09.04.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE, balina avcılığının serbest bırakılmasını isteyen Japonya’ya karşı yasaklanmasını isteyen ABD ve AB’nin yanında yer aldı. Dünyada önemli gündem oluşturan balina avcılığıyla ilgili tartışmaya Türkiye de taraf oldu ve balinacılığın düzenlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeyi Meclis’ten geçirerek iç hukuk kuralına dönüştürdü.

    Sözleşmeye ilişkin yasanın gerekçesinde özetle şöyle denildi:

    PRESTİJ SAĞLAYACAK

    “Ticari balina avcılığı, balinacılık sözleşmesi çerçevesinde moratoryumla (avlanmanın ertelenmesi) 1986 yılında durdurulmuş olmakla birlikte, sözde ‘bilimsel’ nedenlere dayandırılarak devam etmektedir. Japonya’nın başı çektiği sözleşmeye tarafı olan ülkelerin bir bölümü moratoryumun kaldırılmasını ve avlanmanın serbest bırakılmasını isterken ABD ve AB başta olmak üzere sözleşmeye taraf diğer ülkeler balina avcılığının yasaklanmasından yana tutum sergilemektedir. Küresel etkileri nedeniyle uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan çevre sorunlarının uluslararası toplumla işbirliği halinde çözümüne büyük önem veren ülkemiz, uluslararası, bölgesel ve ikili düzeyde çevre anlaşmalarına taraf olmuştur. Bunun Türkiye’ye prestij sağlayacağı değerlendirilmektedir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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