Balina ittifakı

Sözleşmeye ilişkin yasanın gerekçesinde özetle şöyle denildi:

PRESTİJ SAĞLAYACAK

“Ticari balina avcılığı, balinacılık sözleşmesi çerçevesinde moratoryumla (avlanmanın ertelenmesi) 1986 yılında durdurulmuş olmakla birlikte, sözde ‘bilimsel’ nedenlere dayandırılarak devam etmektedir. Japonya’nın başı çektiği sözleşmeye tarafı olan ülkelerin bir bölümü moratoryumun kaldırılmasını ve avlanmanın serbest bırakılmasını isterken ABD ve AB başta olmak üzere sözleşmeye taraf diğer ülkeler balina avcılığının yasaklanmasından yana tutum sergilemektedir. Küresel etkileri nedeniyle uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan çevre sorunlarının uluslararası toplumla işbirliği halinde çözümüne büyük önem veren ülkemiz, uluslararası, bölgesel ve ikili düzeyde çevre anlaşmalarına taraf olmuştur. Bunun Türkiye’ye prestij sağlayacağı değerlendirilmektedir.”