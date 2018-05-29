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    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldı

    Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
    29.05.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA’da 'Hazreti İbrahim’in ateşe düştüğü yer' olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’nin bir bölümü, yürütülen tadilat ve restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

    Tarihi yerleşkede bulunan 800 yıllık Döşeme Camisi’nin zemininde 11 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl’deki suyun boşaltılarak temizlenmesi nedeniyle kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için 'Jet-Grout' olarak adlandırılan özel bir yöntemle caminin zeminini ana kayaya sabitlendi.

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldı3 yıldır caminde oluşan çatlaklar ve caminin zeminine su sızması üzerine 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor.

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldı2015-2017 yılları arasında onarımı ve yapısal güçlendirme işinin tamamlanması beklenilen Döşeme Camii'ndeki 3 milyon 49 bin liralık sözleşme bedeline rağmen camindeki inşa çalışmaları 2018 yılına sarktı.

    3 yıldır ibadette kapalı olan caminin biran önce faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler,  bu kez tarihi Balıklıgöl’ün bir bölümünü ziyaretçiler kapattı.

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldıReklam paravanıyla kapatılan bölümde işçiler çalışmalarını sürdürürken, ziyaretçiler ise yerleşkede yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle tarihi mekanı tam gezemedikleri için bölgeden kısa sürede ayrıldıkları gözlemlendi.

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldıHER YIL BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

    Eyyubiler döneminde 1211 yılında Hz. İbrahim’in ateşe atıldığına inanılan makamın bulunduğu alanda inşa edilen ve Balıklıgöl’ün güneybatı kıyısında yer alan Döşeme Camisi, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hz. İbrahim’in makamından oluşan bir külliyeye dönüştürüldü.

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldıSon olarak 1810 yılında temelinden restore edilerek günümüzdeki halini alan cami, Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığı Halilürrahman Gölü kıyısında bulunması nedeniyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldı3 yıldır ibadete kapalı olan Döşeme Camisi için önümüzdeki günlerden İtalya’dan bir ekibin gelip son kontrolleri yaptıktan sonra ziyaretçilere açılacağı kaydedildi.

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldı

    Balıklıgöl’ün bir bölümü ziyarete kapatıldı

    Etiketler: gündem
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