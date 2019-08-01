Balıklara yem oluyorlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Belek ve Alanya ilçesinde çeşitli tanıtım organizasyonları ve ilkel yöntemlerle nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecini eleştirdi.
KAN KOKUSU KAYBOLUYOR
Caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecinin uzman yardımı ile yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, “30 yıldır bu konuya emek veriyorum. Ama hiçbir bilgisi olmayan kişiler nesli tükenme tehlikesi yaşayan canlıların yaşam döngüsünü bozuyor. Herkes kumsala gidip caretta caretta yuvası kazmaya başlıyor. Sonuç ise hüsran oluyor” diye konuştu.
Caretta carettaların denize ulaşma sürecinin çok önemli olduğunu söyleyen Kaska, şöyle devam etti: “Yavrular denize doğru sürünürken vücutlarındaki yumurta sarısı bağından kurtuluyor, kan ve besin kokusunu kaybediyor. Bu sayede balıklara yem olma riskini minimum düzeye indiriyorlar. Ayrıca kasları çalıştığı için tıpkı bir sporcu gibi uzun yüzüş deneyimine hazırlanıyorlar. Çok daha önemlisi sürünme esnasında doğdukları kumsalı zihinlerine kazıyorlar. Yumurtlama döneminde de doğdukları kumsala geri dönebiliyorlar. Ama siz onları elinizle, kovayla denize taşırsanız onları balıklara yem yaparsınız. Yaşam şanslarını büyük ölçüde yok edersiniz. Lütfen bu anlayıştan vazgeçilsin. Biz bu konuda harekete geçtik. Toplumdan da duyarlılık bekliyoruz.”
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