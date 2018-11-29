Balıklara refah genelgesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, yetiştiriciliği yapılan balıkların refahı için genelge yayınladı. Buna göre stresi, saldırganlığı ve kanibalizmi (yamyamlık) en aza indirecek önlemler alınacak. Yetiştiricilik tesisinden balığın kaçma ve doğadan tesise balık girme riski en aza indirilecek.
Bakanlığın genelgesinde yer alan diğer talimatlar özetle şöyle:
OKSİJEN ALARMI
“Balıkların bakımı ve beslenmesi, gerekli bilgi ve mesleki yeterliliğe sahip personel tarafından yapılacak. Kontrol, balıklara en az rahatsızlık verecek düzeyde gerçekleştirilecek. Ölü veya ölmek üzere olan balıklar, diğer balıkların refahını olumsuz olarak etkilemeyecek bir şekilde ortamdan hemen uzaklaştırılacak. Balıkların tedavi amaçları dışında bir uzvunun kesilmesi veya kemik yapısında değişiklik yapılması yasak. Balığın ihtiyacı olan oksijenin sürekli sağlandığından emin olmak için oksijen seviyesi sürekli izlenecek ve alarm sistemi ile güvence altına alınacak.
Yumurta ve sperm elde etme işlemi için, balıkların sağılması işin ehli ve eğitimli kişiler tarafından yapılacak. Yetiştiricilik tesisinde, balıklar kesinlikle buz içinde canlı olarak paketlenmeyecek.”
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