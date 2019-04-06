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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.04.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Balıkesir'deki seçim sonucuna itirazı reddedilen İYİ Parti, YSK'ya başvuracak

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Balıkesir'deki seçim sonucuna itirazı reddedilen İYİ Parti, YSK'ya başvuracak

Millet İttifakı'nın İYİ Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarının reddedildiğini, itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacaklarını bildirdi.

Ok, yazılı açıklamasında, Balıkesir'de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy farkının 9 bin 913 olduğunu, 31 bin 813 oyun da geçersiz olduğunu belirtti.

Geçersiz oyların yeniden sayılması yönündeki taleplerinin reddedildiğini vurgulayan Ok, "Sonuna kadar mücadele edeceğimizi ifade etmek isterim. Adaletsizliğin, adalet ile yıkılması adına itirazlarımızı Yüksek Seçim Kuruluna taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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