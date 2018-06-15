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    BalÄ±kesir'de trafik kazasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼ 3 yaralÄ±Â 

    BALIKESÄ°R (AA)
    15.06.2018 - 02:15 | Son GÃ¼ncelleme:

    BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

    AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BandÄ±rma-Ã‡anakkale karayolu Erdek ve BandÄ±rma Devlet Hastanesi kavÅŸaÄŸÄ±nda Kadir Kula yÃ¶netimindeki 10 TZ 958 plakalÄ± otomobil ile YalÃ§Ä±n Sunkan yÃ¶netimindeki 06 GA 1970 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.Â 

    Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Kula'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra otomobilde bulunan Soner Yener ve Kamuran GÃ¼naydÄ±n ile diÄŸer otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ YalÃ§Ä±n Sunkan ile yanÄ±ndaki Gizem Sunkan yaralandÄ±.Â 

    YaralÄ±lar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BandÄ±rma Ä°tfaiye Grup AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± otomobillerden Ã§Ä±karÄ±larak, AyvalÄ±k Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

    AÄŸÄ±r yaralanan Kamuran GÃ¼naydÄ±n, hastanede mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Â 

    Etiketler: kaza , haber , son dakika , haberler
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