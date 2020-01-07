Balıkesir'de okullar tatil mi? İşte 7 Ocak Balıkesir'de okulların tatil olduğu ilçe
Yurtta etkisini gösteren kar yağışıyla beraber birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Kar tatili haberleri peş peşe gelirken kar yağışının yoğun yaşandığı Balıkesir'de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaşların araştırmaları devam ederken Balıkesir Valiliğin'den 7 Ocak için kar tatili açıklaması geldi. İşte, Balıkesir'de okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak edenler için konuyla ilgili detaylar.
Balıkesir'de salı günü okullar tatil mi sorusu, internette en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Okulların Balıkesir'de tatil olup olmadığını araştıran vatandaşlar yetkililerden yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. Peki, Balıkesir'in hangi ilçelerinde okullar bugün tatil? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler.
BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.
SINDIRGI'DA EĞİTİME ARA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle