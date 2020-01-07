Balıkesir'de okullar tatil mi? İşte 7 Ocak Balıkesir'de okulların tatil olduğu ilçe

Balıkesir'de salı günü okullar tatil mi sorusu, internette en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Okulların Balıkesir'de tatil olup olmadığını araştıran vatandaşlar yetkililerden yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. Peki, Balıkesir'in hangi ilçelerinde okullar bugün tatil? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.

SINDIRGI'DA EĞİTİME ARA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.