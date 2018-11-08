Balıkesir'de korkunç olay! Köpeğin boğazını kesti
Balıkesir’in Erdek ilçesinde G.Y. isimli şahıs sokak köpeğini boğazından bıçakladı. Şahıs, köpeği kendisine saldırdığı için bıçakladığını belirtti. Polis, ifadesini alarak şahsı serbest bıraktı.
Sahilde esnaflar tarafından bakılan sokak köpeği, boğazın kesilmiş halde bulundu. Çay bahçelerinin önündeki iskelede yaralı köpeği bulan vatandaşlar zaman kaybetmeden belediyeye haber verdi. Veteriner tarafından köpeğin boğazına dikiş atılıp tedavisi yapıldı. Köpek klinikte müşahede altına alındı. Olayın faili ise kamera kayıtlarından belirlendi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen G.Y. (58) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, köpeği kendisine saldırdığı için bıçakladığını belirtti. Polis, ifadesini alarak şahsı serbest bıraktı.
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