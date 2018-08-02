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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.08.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Balıkesir'de ilginç olay! 'Joker' olduğunu anlaşılınca camdan atladı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ehliyet sınavı öncesinde bir adayın yerine sınava girmek isteyen joker aday açığa çıkınca camdan atlayıp bacaklarını kırdı. Görevlilerin joker aday M.B.(22)'yi tespit etmesi ardından polisten kaçmak isteyen joker aday, sınavın yapıldığı binanın penceresinden atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan M.B.'nin iki bacağı kırılırken, topuğunun da zedelendiği öğrenildi.

Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda yaşanan olayla ilgili yetkililerden edinilen bilgilere göre; Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda sınava girecek adaylar arasında kimlik kontrolünde başkasının yerine girmeye çalışan bir joker aday tespit edildi. Adana'da bulunan özel bir sürücü kursu'nda eğitim gören ve sınav için yapılan kontrolde sınava girmesi gereken aday A.A (18)'nın yerine sınava girmeye çalışan M.B.(22) yapılan kontrolde tespit edildi. M.B. polisten kaçmak için Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katındaki pencereden bodrum kattaki merdivenlere atladı. Atlama sonucunda iki bacağı kırılan ve topuğu zedelenen M.B. polis gözetiminde Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.B. ile ilgili gerekli işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı öğrenildi.

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