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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi

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Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, fırtına etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi.

Balıkesir'de, gece başlayan fırtına, bugün de etkili oldu. Edremit'te bazı evlerin uçan çatıları, elektrik tellerine takılırken, sokak aydınlatmasında arıza meydana geldi. Bazı iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi. Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi 1034 Sokak'ta çam ağacı, İlter Kilerci'ye ait 10 KC 865 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu. 

Gürültüyle uyandıklarını anlatan Ulvi Kilerci, "Akçay'da en son 15 yıl önce bu kadar kuvvetli fırtına olmuştu. Sabaha karşı 05.30 civarında büyük gürültü oldu ve arabanın üzerine ağacın devrildiğini gördük. Elektrik telleri de koptu. Gece riskli olması nedeniyle çalışmalar sabaha bırakıldı. Neyse ki kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.

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