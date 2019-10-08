Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Balıkesir'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün esnaf yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan "esnaf yapılanması" kapsamında aranan 5 kişiye eş zamanlı operasyon yaparak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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