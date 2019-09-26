Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Balıkesir'de polis ekipleri 4 ayrı FETÖ operasyonunda 4 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir okullarda çalışan ByLock kullanıcısı 1 şüpheli öğretmen Muğla'da, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli kişi Bigadiç'te, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı gecen şüpheli doktor Gönen'de ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli Bandırma'da yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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