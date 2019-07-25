Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 kişi yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ şüphelisi biri teğmen olmak üzere 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda; Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli öğretmen teğmen Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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