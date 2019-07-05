Balıkesir'de FETÖ operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Balıkesir il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. Operasyonlarda aranan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 ihraç astsubay Bandırma'da ve hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri bulunan şüpheli uzman doktor Balıkesir merkezde yakalandı.
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