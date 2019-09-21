Balıkesir’de FETÖ operasyonları
Balıkesir’de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 1 şüpheli ilçede polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Bursa 2. Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.
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