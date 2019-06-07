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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.06.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Balıkesir'de 9 FETÖ üyesi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı 

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Balıkesir'de 9 FETÖ üyesi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı 

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’a tekne ile kaçmak isterken Sahil Güvenlik Ekiplerine yakalanan aralarında FETÖ üyelerininde bulunduğu 23 kişiden 9 FETÖ üyesi ve onları yurt dışına çıkarmaya çalışan 4 organizatör tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 17 yetişkin 6 çocuktan oluşan 23 kişilik bir grup yasadışı yollarla Ayvalık üzerinden deniz yolu ile Yunanistan Midilli Adasına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalandı.

Balıkesirde 9 FETÖ üyesi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı


Botta bulunan şahısların yapılan kimlik kontrolünde yetişkin 17 şüphelinin FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle adli soruşturma geçirdiği veya mesleklerinden ihraç edildiği, bu şüphelilerden 5'inin farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı anlaşıldı.

Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayın organizatörü konumunda olduğu tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 27 bin 970 Euro, 2 bin 500 Dolar ve 55 bin 535 TL toplam yaklaşık değeri 255 bin TL’ye el konuldu.

Yurtdışına kaçma teşebbüsünde bulunan 17 FETÖ üyesinden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca organizatör konumunda olan 4 şüpheli tutuklandı firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. 

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