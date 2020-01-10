MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
GeriGündem Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "talebe mesulü" ve "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen, aralarında sözleşmesi biten astsubay ile aktif görev yapan araştırma görevlisi, öğretmen ve astsubay ve serbest meslek çalışanlarının bulunduğu 6 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Amasya, Burdur, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle