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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında sözde adliye imamlarıyla irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında 21 Ocak'ta yakalama kararı çıkartılmıştı. Zanlılar, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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