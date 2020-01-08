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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

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