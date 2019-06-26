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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.06.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

Balıkçıların ağına takıldı! Vinçle taşındılar...

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Balıkçıların ağına takıldı! Vinçle taşındılar...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyunda 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı. Köpek balıkları, araştırmalarda kullanılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne götürüldü.

Gece saatlerinde Fethiye'den denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı takıldı.

Balıkçıların ağına takıldı Vinçle taşındılar...

Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi. Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Balıkçıların ağına takıldı Vinçle taşındılar...

Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.

 

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