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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.09.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Egeli balıkçılardan tropik fırtına önlemi.. Pazar günü denize açılmama kararı aldılar

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Egeli balıkçılardan tropik fırtına önlemi.. Pazar günü denize açılmama kararı aldılar

Ege Bölgesi'nde pazar günü etkili olması beklenen "tropik fırtına" öncesi Egeli balıkçılar pazar günü denize çıkmama kararı aldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamalar ve uyarılar sonrası Egeli balıkçılar fırtına mesaisine başladı.

Fırtınanın etkili olacağı pazar günü denize açılmama kararı alan balıkçılar, ekmek teknelerini ek halatlarla limanlara ve barınaklara bağladı.

"Tropik fırtına"yı dakika dakika internet sitelerinden takip eden balıkçılar, anlık gelişmeleri de diğer balıkçılarla paylaşıyor.

"Gemiler ek halatlar aldı"

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, beklenen fırtınayla ilgili Ege'deki balıkçılarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Ege Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerinin pazar günü denize çıkmama kararı aldığını aktaran Çakan, "Pazar günkü beklenen fırtına ile alakalı olarak teknelerimiz ek halatlar aldı. Daha sağlıklı ve fırtınanın etkilemeyeceği limanlara doğru yol almaya başladık. Ege'de büyük gemilerin limanı olmadığı için Didim ve Kuşadası'ndaki büyük tekneler daha güvenli yerlere doğru yola çıktı. Herkes balık meralarını terk etti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi meclis üyesi Haluk Tuncer ise Karaburun ve Seferihisar'da balık çiftliklerinde tedbirlerin alındığını bildirdi.

Çiftliklerin dayanaklı ve esnek olduğunu kaydeden Tuncer, "Buna rağmen yine de önlemimizi aldık. Çiftliklerin hem deniz ve hem de kara kısmında sağlamlaştırma faaliyetlerinde bulunduk." dedi.

Yavuz 1 isimli teknenin kaptanı Yavuz Mavi, bütün önlemlerini aldıklarını aktardı.

Limandan çıkmama kararı aldıklarını vurgulayan Mavi, "Kayığımızı bağladık. Pazar günü de limanda bekleyeceğiz. Diğer kaptanlara da tavsiyem teknelerini sağlam bağlamaları. Ne kadar sağlam bağlarlarsa o kadar iyidir. Birini gemiye nöbetçi bıraksınlar. Denize kesinlikle çıkılmaması gerekiyor. Gerekli uyarılar yapılıyor bunlara kulak vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Egeli balıkçılardan tropik fırtına önlemi.. Pazar günü denize açılmama kararı aldılar
İzmir Liman Başkanlığı'ndan uyarı

Öte yandan İzmir Liman Başkanlığı da internet sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Orta Akdeniz'de oluşan fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da metrekareye 75 kilogram ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır."

Egeli balıkçılardan tropik fırtına önlemi.. Pazar günü denize açılmama kararı aldılar

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