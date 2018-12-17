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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.12.2018 - 23:01, Son Güncelleme:

Balıkçılara destek ödemeleri başladı | Destek alma şartları neler?

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Balıkçılara destek ödemeleri başladı | Destek alma şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı desteklemeleri kapsamında küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçıya 8 milyon 200 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerine başlandı. Bu gelişmenin ardından, balıkçılara destek ödemelerinin detayları merak konusu oldu. İşte, 2018 balıkçılara destek ödemeleri hakkında tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılı desteklemeleri kapsamında küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçıya yapılacak 8 milyon 200 bin lira tutarındaki destek ödemelerine başlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, desteklemelerin, balıkçılara gemi büyüklüklerine göre 500-750 ve bin lira olmak üzere 3 farklı kategoride ödeneceği belirtildi.

Destekleme ödemelerinin "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" kapsamında deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı filolarının yüzde 87'si 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinden oluşuyor ve bu gemilerin toplam balık üretimindeki payı yüzde 10'lar civarında bulunuyor. Küçük ölçekli balıkçılar, üretimlerinin tamamına yakınının yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenliğimize büyük bir katkı sunuyor."

Açıklamada, iç sularda faaliyet gösteren ruhsatlı balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı gemilerinin geçen yıldan itibaren destekleme kapsamına alındığı belirtilerek, "Geçen yıl 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon lire destekleme ödemesi yapılmıştı. Bu yıl desteklemeleri kapsamında küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçıya 8 milyon 200 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerine bugün başlandı." ifadesi kullanıldı.

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