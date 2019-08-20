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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
20.08.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Balıkçılar tarafından fark edildi... Ekipler alarma geçti

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Balıkçılar tarafından fark edildi... Ekipler alarma geçti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kıyıda balıkçılar tarafından fark edilen varil, sahil güvenlik ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.

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  • Alaplıda balıkçılar şüpheli varil bulundu
  • Alaplıda balıkçılar şüpheli varil bulundu
  • Alaplıda balıkçılar şüpheli varil bulundu
  • Alaplıda balıkçılar şüpheli varil bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alaplı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, kıyıda varil olduğunu fark etti. Denizden geldiği tahmin edilen varil için şüphe üzerine sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte balıkçı barınağına gelen ekipler, varil üzerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin de şüpheli bulunduğu varil, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak güvenliği bölgeye taşındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin varilde kimyasal olup olmadığı yönünde inceleme yapacağı bildirildi.

Alaplı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Duman, barınağın içinde bulunan varilde kimyasal olacağı şüphesiyle durumu yetkilere bildirdiklerini belirterek, "Balıkçılar barınak içinde varil bulmuşlar.

Varilde sızıntı ve koku vardı bizde Sahil Güvenlik ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdik. Sahil Güvenlik incelemesini ardından iş makinesiyle daha güvenli bir yere aldık. Burada sağlık ekipleri inceleme yapacak" dedi.

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