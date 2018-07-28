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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.07.2018 - 08:54, Son Güncelleme:

Balıkçılar bu balığa av yasağı getirilmesini istiyor

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Balıkçılar bu balığa av yasağı getirilmesini istiyor

Diğer canlı türlerine zarar verdiği için av yasağı kapsamı dışında bırakılan gümüş balığı, yılın her günü avlanabildiği için balıkçıları isyan ettiriyor. İznik Gölü’nden yeterince balık tutamayan balıkçılar, diğer balıklar gibi gümüş balığının da belirli dönemde av yasağına dahil edilmesini istiyor.

Karadeniz ve Akdeniz’de yaşayan, tatlı su olmasına rağmen İznik Gölü’ne de uyum sağlayan gümüş balığı, diğer canlı türlerine zarar verdiği için av yasağı dışında bırakılıyor. Yunanistan, İtalya ve ABD başta olmak üzere 24 ülkeye ihraç edildiği belirtilen gümüş balığının av yasağı olmaması balıkçıları isyan ettiriyor.

Eskiden gümüş balığı avcılığından daha çok kazandıklarını, ancak av yasağının olmaması ve yılın her günü avlanılmasından dolayı yeterli balık çıkmadığını ifade eden balıkçılar, göle zarardan çok faydasının olduğunu belirttikleri gümüş balığı için belirli bir dönemde av yasağı getirilmesini istiyor.

"Bütün balıkların yemi gümüş balığıdır"

34 yıldır balıkçılık yapan ve 7 yıldır da gümüş balığı avlayan Ali Kılıç, gümüş balığının av yasağı kapsamına alınması için müracaat ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını belirterek, “Gümüş balığı 3-4 gün evvel güzeldi. Bugün hava şartlarından mı nedir, pek çıkmadı. Bu balıkçılık böyledir. Ne der büyüklerimiz; bir gün av eti, 40 gün taban eti. İznik Gölü’nden ne kadar gümüş balığı çıkacağı hiç belli olmuyor. 1 günde 10 ton da tutabilirsin, 1 ton da tutabilirsin. Bu nasip işidir. Balıklar Bandırma’da bulunan şirkete gidiyor. 24 ülkeye gittiğini biliyoruz. Kimisi köpek maması filan diyor ama zannetmiyorum. Çünkü bu hamsiden daha pahalıya geliyor. Gümüş balığından eskiden çok iyi para kazanıyorduk da şimdi çok zor. Devlet bu balığın istilacı olduğunu söylediği için bir yasağı yok. Biz de sürekli avlanıyoruz. 12 ay yasak yok. Biz o kadar müracaat ettik, diğer balıklar gibi bir dönem yasak olmasını istedik, ama olumlu cevap alamadık. Göle hiçbir zararı yok, faydası var. Bütün balıkların yemi gümüş balığıdır” dedi.

Balıkçılar bu balığa av yasağı getirilmesini istiyor

"Gümüşün de yasağa girmesini istiyoruz"

20 senedir balıkçılık yapan Mehmet Sarı ise, “Balık yasağı başladığından itibaren gümüş balığının da yasak olmasını istiyoruz. Gümüş balığına yasak gelirse bu balıkta bir üreme olacak ama gördüğünüz gibi bugün balık tutamadık. Gümüş balığının gitme sebebi, 12 ay bu balığın yakalanmasının serbest olmasıdır. Tam yavru yapacağı dönem, balık yatağa geliyor havyarını bırakacak, balıkçılar çekip yakalıyor. Havyar bırakamadığı için üreyemiyor. Mart 15- Haziran 15 balık yasağa giriyor. Bu balığın yasağı yok. Bu gümüşün de yasağa girmesini istiyoruz” diye konuştu.

Balıkçılar bu balığa av yasağı getirilmesini istiyor


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